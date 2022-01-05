Kış günü işçilerin izne çıkarılmasına tepki

Öz-Orman İş Sendikası İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ‘İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş’de asgarî ücretle çalıştırılan işçilerin Ağaç AŞ yönetimi tarafından kış gününde ücretsiz izne çıkarılmasına tepki göstererek, “Hiçbir surette işçilerimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan her bir işçinin sendikal düşüncelerinden dolayı işten çıkarılmalarının kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Ağaç A.Ş. yönetimine ve ücretsiz izin uygulamasında imzası bulunan tüm yetkililere tavsiyelerinin böylesi bir zamanda asgarî ücret alarak geçinmeye çalışan işçilerinizi ücretsiz izne çıkarma girişimlerinden vazgeçmesi, aksine bu işçilerini gözetmeye ve destek olmaya çalışmasını, sosyal ve katılımcı belediyeciliğin gereklerini yerine getirmesi gerekir” denildi. Ankara - Ahmet Terzi

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