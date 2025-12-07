Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kıyamet gününde Rabbin, hiç şüphesiz, onların ihtilâf edip durdukları şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Nahl Suresi: 124 HADİS: Gece kalkıp ibadet yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sizden önceki salih insanların âdetidir. Yüce Allah’ın yakınlığına vesiledir. Kötülüklerden alıkoyucudur... Camiü’s-Sağir, No: 2702

