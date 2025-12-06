İsrail, Filistin'deki tarihi sütunları da çaldı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde hukuka aykırı biçimde tarihi eserlere el koyduğunu belirterek ilgili kurumlara müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre İsrail ordusu, dün, bir kepçe ve vinç eşliğinde beldedeki Hırbet el-Burc arkeolojik sahasından Bizans dönemine ait tarihi sütunları gasbetti.

Açıklamada, bu eylemlerin 1954 Lahey Sözleşmesi, protokolleri ve UNESCO’nun 1970 ve 1972 anlaşmaları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bakanlık, Filistin ulusal mirasının korunması ve yağmanın durdurulması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, UNESCO da dahil olmak üzere ilgili kurumlarla temasa geçileceğini ve çalınan eserlerin geri isteneceğini duyurdu.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, İsrail Sivil İdare ekipleri eşliğinde el-Mezrea eş-Şarkiyye beldesindeki dağlık bir bölgeye baskın düzenledi.

İsrail ordusu, bölgedeki arkeolojik alanda Bizans döneminden kalma 5 tarihi sütuna el koydu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, "Filistinlilerin bölgede bina inşa ettiği ve tarihi eserlere zarar verdiği" iddiasıyla sütunlara el konulduğu aktarıldı.

"Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde"

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in saldırılarıyla 316 arkeolojik ve tarihi alanı tamamen veya kısmen tahrip ettiğini belirterek, "Bu saldırılar, Filistin'in tarihini silmeyi hedefleyen savaş suçları niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Hayik, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tarihi alanların kontrolünü sistematik olarak ele geçirdiğini anlatmıştı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban da 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in arkeolojik alanları koruma bahanesiyle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönümlük araziye el koymayı planladığını açıklamıştı.

***

İsrail 4 bin 600 dönüm tarihi araziye el koymayı planlıyor

İsrail’in, arkeolojik alanları koruma iddiasıyla, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Sebastia ve Burka beldelerinde toplam 4 bin 600 dönüm araziye el koymaya hazırlandığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yayımladığı yazılı açıklamada, “İşgal güçleri, Nablus’un Sebastia ve Burka beldelerinde 4 bin 600 dönüm araziye el koymayı planlıyor.” ifadelerini kullandı.

Şaban, kararın özellikle “arkeolojik alanların bulunduğu toprakları hedef aldığını” belirterek, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı.

İsrail’in ilhak politikasına dikkati çeken Şaban, bu adımın da, İsrail’in arkeolojik bölgeleri koruma söylemi altında Batı Şeria’yı fiilen ilhak etmeye yönelik yasal ve idari uygulamalarının devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Şaban, İsrail hükümetinin son dönemde Batı Şeria’daki arkeolojik alanların kontrolü için kapsamlı adımlar attığını ve büyük bütçeler ayırdığını ifade ederek, İsrail’in Batı Şeria genelinde 3 bin 64 Yahudi miras alanı bulunduğu iddiasında olduğunu, bunların 2 bin 452’sinin tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi’nde yer aldığını aktardı.

Bu el koyma planına karşı çıkılmasının önemine vurgu yapan Şaban, Filistin, Arap ve uluslararası topluma geniş çaplı bir eylem çağrısında bulundu.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, Sebastia’daki arkeolojik bölgenin tarihi Tunç Çağı’na (MÖ 3200) kadar uzanıyor.

Belde, Nablus ile Cenin arasındaki ana yol üzerinde, bir dağ sırasının ortasında yer alıyor ve Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün (ARIJ) verilerine göre toplam yüzölçümü yaklaşık 4 bin 777 dönüm.

Sebastia, Arap, Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam dönemlerine ait çok sayıda arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapıyor.