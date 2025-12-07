Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ...ايمان عليهنده قوّتلى جريانلرى وار؛ ألبته بو مدهش دشمنه قارشى جزئى تفرّعاته دائر مدارِ إختلاف مناقشه‌لرڭ قپوسنى آچمامق گركدر. Nurdan Katreler ...İman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı cüz’î teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını açmamak gerektir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 239

