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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Komşusu açken tok uyunmaz

15 Kasım 2019, Cuma 01:30
İYİ YARGI DERNEĞİ: AÇLIK VE ONUR İNTİHARLARINI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN ADALET, HUKUK VE ÖDEME ACZİNE DÜŞEN KİŞİLERİN İCRA TAKİPLERİNDEN KURTARILMASI GEREKİYOR.

Çözüm üretmeyen herkes suçlu

“KOMŞU aç iken tok uyunmaz sözünden övünen Türkiye, kendini öldürmeyi seçen fakirlerine karşı vahşi işleyen bir düzene kapıldı. Bu ölümlerden, gücü yeten ve çözüm üretmeyen herkes suçlu.”

Fakirlik örgütü kurulsun

“STK’ların da katılımıyla Fakirlik Örgütü kurulup, en düşük gelir grubunun sorunları belirlensin; asgarî hayat standardını elde etmeleri için çözümler geliştirilsin.”

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Komşu açken tok uyunmaz

Daha İyi Yargı Derneği’nden yapılan kamuoyu açıklamasında, devlet yetkililerini, meclisi ve siyasî partileri “Komşu açken tok uyunmaz” fikriyle, topluma karşı görevlerini yerine getirmeye dâvet etti.

Türk yargısının sorunlarına uygulanabilir çözümler sunmak ve Tam ve Doğru İfşa yolu ile Dürüst Davranış ilkesini hayata geçirmek amacı etrafında kurulan Daha İyi Yargı Derneği, “Açlık ve Onur İntiharlarını Önlemek için Adalet, Hukuk ve Kişisel İflas Gerekir!” başlıklı kamuoyu açıklamasında bulundu. Açıklamada, “’Komşu aç iken tok uyunmaz!’ sözünden övünen Türkiye, bugün kendini öldürmeyi seçen fakirlerine karşı vahşi işleyen bir düzene kendini kaptırmıştır. Emekli maaşı haczedilen aç ve işsiz emeklinin Kızılay’ın göbeğinde kendini yakması, günde birkaç somun ekmek almaya yeten “üç kuruş” maaş 21 icra dosyasından haczedilen Fatihli 4 kardeşin siyanür içerek intiharı ve hemen ardından Antalya’da 4 kişilik bir ailenin siyanür şüpheli toplu ölümünden geride kalanlarımızın hepsi, özellikle de bu sorunlara aklı eren, gücü yeten ve bugüne kadar çözüm üretmemiş olan herkes, suçludur!” denildi.

Bu çağrıya kulak verin

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Başta devlet yetkilileri, meclis, siyasî partiler, fikir önderleri ve finans sektörü olmak üzere toplumun her kesimini insani değerlerimize ve çağdaş ülkelerdeki standartlara uygun olarak bu soruna karşı çözüm üretmeye, topluma karşı görevlerini yerine getirmeye davet ediyor; aşağıdaki acil tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Açlık sınırı altındaki gelirlerin haczedilmesi yasaklansın! Standart ve altı konutlarda, haciz işlemi yapılması tümden yasaklansın. Faiz ve geri ödemeye yeterli geliri olmayanlara kredi verilmesi yasaklansın. Aciz haline düşen borçlular kişisel iflas ettirilsin; icra takipleri düşürülsün. Belediyeler ve valilikler mahallerindeki acizleri tesbit etsin; asgarî barınma ve idame ihtiyaçlarını kamu kurumları karşılasın. Elektrik, su, ulaşım ve haberleşme gibi medeniyet gereği hususlarda asgarî insanî standartlar belirlensin; bedelsiz olarak verilmesi sağlansın. STK’ların da katılımıyla oluşturulacak Fakirlik Örgütü; en düşük gelir grubunun sorunlarını belirlesin; asgarî medeni yaşam standardını elde etmeleri için çözüm önerileri geliştirsin.”

Kübra Örnek - İstanbul

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Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

Genel-İş Sendikası “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporunun ikincisini hazırladı.

Türkiye’de artan gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun yanında 2018-2019 döneminde etkisi derinleşen ekonomik krize değinen raporda, “Türkiye’de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir eşitsizliği 8,7 katı buldu. Türkiye’de 16 milyon kişi yoksul, 18 milyon kişi ise yoksulluk riski ile karşı karşıya. Türkiye’de çalışan yoksulluğu bir yılda %11 arttı. Kriz, 1 milyondan fazla yeni işsiz meydana getirdi! İş arama süreleri uzadı, bir yıldan fazla süredir iş arayanların sayısı yüzde 31 arttı. İşsizlik sigortası başvuruları yüzde 48,8 arttı. Türkiye gelir eşitsizliğinde ilk sıralarda! Gelir dağılımı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, aynı ülkede yaşayan insanlara çeşitli dağıtım mekanizmaları yoluyla paylaştırılmasını ifade eder. Gelir dağılımı bu paylaşımların ne şekilde yapıldığını da ortaya koyar. Gelirin eşit dağıtılmaması, toplumun eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel haklara eşit koşullarda ulaşılmadığını ve aynı zamanda uygulanan ekonomi politikalarının adil ve güvenilir olmadığını göstermektedir. Bu nedenle de gelirin eşit dağılımı, toplumsal eşitliğin artmasında önemli bir faktördür. Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz olanlardan biridir. Hatta gelir dağılımı eşitliğinde Türkiye, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır” denildi.

Muhammed Melikşah Okur - İstanbul

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