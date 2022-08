Maaşlara her ay enflasyon zammı yapılmalı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı süreçte, ücret ve maaşlara her ay enflasyon oranında zam yapılmasını istedi.

İktidarın, akıl ve bilim dışı ekonomik politikalarla vatandaşların sırtına yüklediği enflasyon kamburunun her geçen ay biraz daha ağırlaştığını söyleyen Mehmet Balık, “Kamu-Ar’ın yurttaşların en çok alışveriş yaptığı marketlerden derlediği verilere göre açlık sınırı 7 bin liraya dayandığı Temmuz ayında yoksulluk sınırı ise 21 bin 221 lira olmuştur. Bu verilere dört asgari ücret ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürmeye yetebilmektedir” dedi. AKP iktidarının, ekonomik bunalımı aşamadığı gibi emekçilerin yaşam kalitesini de her geçen gün düşürdüğünü söyleyen Balık, “Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu süreçte, ücret ve maaşlara her ay enflasyon oranında zam yapılmalıdır” diye konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara