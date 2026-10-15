Marmara'da sağanak imtihanı!

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar; Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hayatı felç etti. Derelerin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisi su altında kalırken; heyelanlar ve çöken köprüler sebebiyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı.





Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar; İstanbul'da olduğu gibi Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da da hayatı felç etti. Derelerin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisi su altında kalırken; heyelanlar ve çöken köprüler sebebiyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken, Kocaeli'de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

KOCAELİ: 1 KİŞİ KAYIP, KÖPRÜ ÇÖKTÜ, YOLLAR KAPANDI

Kocaeli Valiliği, metrekareye 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğünü ve 1 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Bölgede AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan 2 bin 219 personel teyakkuza geçirildi.

Ulaşım Durdu: Kandıra D-605 kara yolunda meydana gelen heyelan ve D-130 kara yolu Başiskele Seymen alt geçidindeki su baskınları nedeniyle yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafik alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Kandıra D-605 kara yolunda meydana gelen heyelan ve D-130 kara yolu Başiskele Seymen alt geçidindeki su baskınları nedeniyle yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Trafik alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Altyapı Çöktü: Başiskele ve Kartepe ilçelerini birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artması sonucu tamamen çöktü. Karamürsel'de ise çok sayıda evin zemin katını su bastı.

SAKARYA'DA REKOR YAĞIŞ

Sakarya genelinde gece başlayan sağanak yağış büyük bir yıkıma sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi, Karasu ilçesinde sadece 4 saat içinde metrekareye 241 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Sapanca'da Ev Yıkıldı: Sapanca Fevziye Mahallesi'nde taşan dere elektrik direklerini ve köprüleri yıktı, mahalleye ulaşım kapandı. Dere kenarında bulunan ve daha önce tahliye edilen iki katlı bir bina ise suların şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Bölgede sel riskine karşı camilerden sürekli anonslar yapılıyor.

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde taşan dere elektrik direklerini ve köprüleri yıktı, mahalleye ulaşım kapandı. Dere kenarında bulunan ve daha önce tahliye edilen iki katlı bir bina ise suların şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Bölgede sel riskine karşı camilerden sürekli anonslar yapılıyor. Kurtarma Operasyonları: Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de dereler taştı, tarım arazileri ve caddeler suyla kaplandı. Kocaali'de evinde mahsur kalan 68 yaşındaki bir kadın belediye ekiplerince kurtarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağanak sebebiyle mahsur kalan 120 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İZNİK'TE DERELER TAŞTI, MAHSUR KALANLAR VAR

Bursa'da da geceden bu yana etkili olan yağışlar İznik ilçesini vurdu. Çakırca Mahallesi'nde dere taşkını sebebiyle evler, iş yerleri ve bahçeler büyük zarar gördü. Bölgede su baskını sebebiyle mahsur kaldığı ihbarı yapılan 3 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, dere yatakları ve su havzaları çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmaları konusunda uyardı.

SAĞANAK YALOVA'DA DA HASAR BIRAKTI

Sağanak yağış Yalova'da hayatı zora soktu. İl genelinde ve ilçelerde dün akşamdan beri devam eden sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken Armutlu Deresi taştı. Taşkının etkisiyle ilçe merkezindeki birçok ev ve iş yerini su bastı, sel sularına kapılan araçlar caddede sürüklendi. Belediye ekiplerince ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı. Çınarcık ilçesinde Teşvikiye Deresi'ndeki suyun debisi yükseldi. Dere kenarındaki bir sitede yer alan 5 katlı binaya ait bahçede çökme meydana geldi. Binada bulunanlar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce tahliye edildi.