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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Mihraç Ural Suriye'de yakalandı!

15 Ekim 2026, Perşembe 15:23
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin can verdiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın ( Ali Kiyali) Suriye'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, Ural'ın katliam yaptığı köylerdeki camilerden tekbir sesleri yükseldi.

 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin can verdiği 2013’teki bombalı saldırının sanığı terörist Mihraç Ural'ın ( Ali Kiyali) Suriye'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin öldüğü 2013’teki bombalı saldırının sanığı ve 2013'te Suriye'nin sahil bölgesindeki Banyas ve Beyda köylerindeki katliamların baş sorumlusu Mihraç Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının, terörist Ural'ı sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına aldığı belirtildi. Terörist Ural'ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin bilgi verilmedi.

CAMİLERDEN TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Terörist Mihraç Ural'ın yakalanması, 2013'te katliam yapılan Suriye'nin sahil kesimindeki halk tarafından sevinçle karşılandı. Ural'ın elebaşı olduğu "Suriye Direnişi" isimli terörist yapılanmanın çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü Tartus ilinin Banyas ve Beyda köylerinde camide tekbir sesleri yükseldi.

ZEYDAN, SURİYE İSTİHBARATINI TEBRİK ETTİ

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya İşleri Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da, terörist Mihraç Ural'ın yakalanmasının ardından, sosyal medya hesabından Suriye İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'nı tebrik etti. Zeydan, "Mihraç Ural, Suriye Devrimi döneminde halkımıza karşı katliamlar gerçekleştirmiş olup, bunlardan biri de Banyas ve Beyda Katliamı'dır." ifadelerini kullandı.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri sebebiyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti. Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı.

Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi. Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçti.

Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.

Suriye Direnişi Örgütü elebaşısı Ural, 1970'de kurulan yasa dışı Türkiye Halk Partisi Cephesi'nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler terör örgütü'nün de kurucuları arasında yer alıyor. Ural, uzun yıllar Acilciler grubunun önde gelen yöneticilerinden oldu.

AA

Etiketler: Mihraç Ural, Reyhanlı Katliamı, yasa dışı örgüt, Suriye, THKP-C
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