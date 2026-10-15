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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İstanbul Boğazı kahverengiye döndü

15 Ekim 2026, Perşembe 14:00
İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

 

İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

İlde önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine sebep oldu. Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.

Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı gözlendi. Deniz yüzeyindeki renk değişiminin, Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan alanda etkili olduğu görüldü.

ŞİLE KIYILARI DA KAHVERENGİ OLDU

İstanbul'un Şile ilçesinde, şiddetli sağanağın taşıdığı çamur sebebiyle denizin rengi kahverengiye dönüştü. İki gündür devam eden yağışla birlikte çamurlu su denize karıştı. Önceleri kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm denizin iç kesimlerine de yayıldı.

AA

Etiketler: İstanbul, boğaz, sağanak yağış
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