Mavi Marmara icradan satılık

Filistin halkına 2010 yılında insani yardım götürülürken saldırıya uğrayan “Mavi Marmara” ismindeki gemi, Anadolu 3. İcra Dairesi’nden, 3 milyon 888 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

İsmi “Anatolian” olarak değişen yük gemisinin satışı için ilk ihale 29 Kasım’da Anadolu Adalet Sarayı’nda yapılacak. İlanda geminin Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. Şu an Somali’nin başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunan 93 metre boyunda ve 15,80 metre enindeki yük gemisi, Anadolu 3. İcra Dairesi’nce açık arttırmayla, satılacak. İstanbul - Anka

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