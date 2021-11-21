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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Mavi Marmara icradan satılık

21 Kasım 2021, Pazar 19:19
Filistin halkına 2010 yılında insani yardım götürülürken saldırıya uğrayan “Mavi Marmara” ismindeki gemi, Anadolu 3. İcra Dairesi’nden, 3 milyon 888 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

İsmi “Anatolian” olarak değişen yük gemisinin satışı için ilk ihale 29 Kasım’da Anadolu Adalet Sarayı’nda yapılacak. İlanda geminin Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. Şu an Somali’nin başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunan 93 metre boyunda ve 15,80 metre enindeki yük gemisi, Anadolu 3. İcra Dairesi’nce açık arttırmayla, satılacak.

İstanbul - Anka

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  • S.topuz

    21.11.2021 23:17:00

    Böyle kutsal bir değer ve kıymete vasıl olmuş manen Harika ve baha biçilmez bir Geminin bu şekilde satışa pazara çıkarılması çok abes ve çirkin bir uygulamadır! Tüm Şehitlerin ve Alemi Islamın ve insanlığın kalblerini sizlatacak bir hadisedir! Allah c.c tüm Şehidlere rahmet ve ailelerine sabırlar versin. Allah sonumuzu HAYIR eylesin. Amiiin. Allah yaaar ve yardımcımız olsun .Amiiin.

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