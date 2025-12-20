CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması’nı imzalamasına ilişkin “Doğu Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ kaldı mı” ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

Tan, “Bu slogan ortaya atılmadan önce Türk hariciyesi, bahriyesi Akdeniz’deki çıkarlarımızı hiç savunmazmış gibi davranılmasını doğru bulmadığımızı vurgularken de bunu söylüyorduk. Bunlar hesap edilmeden atılan adımların Doğu Akdeniz’de karşımıza Yunanistan-GKRY-İsrail-Mısır gibi bir cephe meydana getireceği uyarısında bulunurken bunu diyorduk. Şimdi, yarın öbür gün önümüze Libya tezkeresini getirip TBMM kürsüsünden yine yerlilik, millilik bezirgânlığı yapacaklar. Önümüzde duran diplomasi kepazeliği işte bu” dedi. Ankara - Anka

