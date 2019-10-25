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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Meclis'te gündem oldu: Basın kartları niye bekletiliyor?

25 Ekim 2019, Cuma 00:08
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’IN “BAŞVURUSU REDDEDİLEN GAZETECİ YOK” BEYANINA RAĞMEN HÂLÂ BEKLETİLEN KARTLAR VAR.

Önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi

DAHA önce soru önergelerine konu olan basın kartları, bu defa bir araştırma önergesiyle Meclis gündemine geldi. Önerge sahibi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “Kim niye  basın kartını kaybetti? Nedir Türkiye'de basının, gazetecilerin sorunları? Her partiden, grubu olmayan partilerden arkadaşlar da gelsin, araştıralım” dedi. Önerge AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Hangi gerekçeyle red ve iptal ediliyor?

OKTAY’IN  bir başka soru önergesine verdiği cevapta 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin kartının iptal edildiğini söylediğini belirten Sertel, “Nasıl oluyor da gazetecilerin basın kartına yönelik buişlem yapılıyor? Hangi  gerekçeyle reddediliyor? Hangi gerekçeyle iptal ediliyor? Siz kimsiniz de gazetecilerin basın kartını iptal edebiliyorsunuz? İçim yanıyor” diye konuştu.

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Basın Kartları niye bekletiliyor?

“Basının sorunlarının ve basın kartı iptal edilenlerin araştırılması” meselesi meclis gündemine geldi.CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in araştırma Önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “basın kartı ambargosu”nu geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclise taşımıştı.

O sorulara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan cevap geldi. Evrensel’de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Kamuoyuna yansıdığı biçimi ile basın kartında bir ambargo listesi hazırlandığı doğru mudur?” şeklindeki sorusuna “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında “basın kartı onaylanmayacak basın mensupları ve kuruluşlar” şeklinde bir liste bulunmamaktadır” cevabını veren Oktay, son 5 yılda 3 bin 804 basın kartının iptal edildiğini ve 12 bin 735 basın mensubunun basın kartı taşıdığını bildirdi.

Yönetmelik basın hürriyetini kısıtlıyor

Basın kartının bu mesleği yapanlara verilen bir tanıtım kartı olduğunu ve basın mensuplarına verilen sarı basın kartı yönetmenliğinin, 1947 yılından günümüze kadar 14. kez değiştirildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Demokrasilerde basın bağımsız ve özgür yayın yapar. Basın özgürlüğü; serbestçe haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, açıklayabilme olarak tanımlanır. Basında temel olan bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yapabilmektir. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınlarda çalışanlar ile haber ajanslarında bulunanlar için bir tanıtım kartı olan basın kartındaki son düzenleme, devletin belirleyiciliğini içermektedir. Buna rağmen yasal şartlara uygun yayın sağlayan ve kamuoyunda yer bulan yayın kuruluşu çalışanları için bir engelleme olması düşünülmemelidir” dedi.

Hangi gerekçeyle reddediliyor?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “Basının sorunlarının ve basın kartı iptal edilenlerin araştırılması” amacıyla verdiği Araştırma Önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. “Gelin, araştıralım. Kim, niye basın kartını kaybetti? Nedir Türkiye’de basının, gazetecilerin sorunları? Her partiden, grubu olmayan partilerden arkadaşlar da gelsin araştıralım” diyen Sertel’in önergesi kabul edilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın verdiği soru önergesini “başvurusu reddedilen gazeteci yok” diye yanıtladığını ancak diğer bir soru önergesine de son 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin kartının iptal edildiğini söylediğini belirten Sertel, “Nasıl oluyor da gazetecilerin basın kartına yönelik bu işlem yapılıyor? Hangi gerekçeyle reddediliyor? Hangi gerekçeyle iptal ediliyor? “ 

Etiketler: basın kartı
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