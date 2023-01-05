"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Memur ve emeklinin zam hüsranı

05 Ocak 2023, Perşembe 00:50
Memur ve emekli maaşlarına yapılan ve beklentileri karşılamayan yüzde 30 zam hayal kırıklığına yol açtı, yetersiz ve adaletsiz bulundu.

YÜZDE 30 DA YETMEZ

ERDOĞAN’IN önce yüzde 25 olarak açıklayıp sonra yüzde 30’a çıkardığı zammın asgarî ücret artışıyla eşitLenmesi gerektiğini söyleyenlerin yanı sıra “Paramın değeri düşmesin, ben onu istiyorum. Şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verilse geçersiz. Para eridi bitti, yetmiyor” diyenler de var.

ALIM GÜCÜNDEKİ BÜYÜK DÜŞÜŞ

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Avcı: “Yüzde 25’lik maaş zammı ile memur ve emeklilerin alım gücündeki büyük düşüş hesaba katılmadı. 13 milyon emekli ve 4 milyon memur/kamu görevlisi, aileleriyle birlikte 35-40 milyon vatandaş büyük hayal kırıklığı ve hüsran yaşadı.”

***

Memur ve emeklinin zam hüsranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve emekli için açıkladığı yüzde 30 zam vatandaşı hüsrana uğrattı.

Emekliler, maaşlarına yapılan zammın beklentilerini karşılamadığını söyledi. Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli işçi emeklisi, “Zam önemli değil benim paramın değerini düşürmesin ben onu istiyorum. Bana şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verse geçersiz. Piyasa durmuyor, para eridi bitti. Faturalarıma binin üzerinde gidiyor. Balığı bundan 2 ay önce aldım bir daha görmedim, eti de 50, 100 gram… Eskisi gibi kiloyla alamıyoruz. Ben şu anda rahatım ama benim rahatlığım önemli değil, ülke, fakir fukara herkes rahat olsun” dedi.

En az yüzde 50 olmalı

Ünsal Gündoğdu, şunları söyledi: “Geçen ay doğal gazı 937 lira ödedim, bu ay bin 227 lira. Bunun mukayesesini kamuoyunun yapması lazım. Verilen zamların hiçbir hükmünün olmadığı kanaatine insanların varması gerek. Toplumun genelinde bir sessizlik var. Toplumun bazı kesimi fakruzaruret içerisinde. 3 kişiyiz, ev kira; doğal gaz, elektrik, su 2 bin küsur lira para ödüyorum. Geçim standartları düşük.” Gündoğdu, “Kendimin dışında bir de işi gücü olmayanları, eve ekmek götüremeyenleri düşünüyorum. Bu standart başkalarına da yansısın. En az yüzde 50 olmalı bana göre.”

Büyük hayal kırıklığı

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, memur maaşlarına yapılan zammın adaletsiz ve yetersiz olduğu belirterek, “Seyyanen zam yapılması gerekmektedir çünkü kamuda çalışanlar arasında ücret adaletsizliği ancak bu şekilde minimize edilmiş olacaktır” dedi. Verilen maaş zammı ile memur ve emeklilerin alım gücündeki büyük düşüşün hesaba katılmadığının anlaşıldığını söyleyen Avcı, “Verilen zam ile 3 milyon emekli ve 4 milyon memur/kamu görevlisi, aileleriyle birlikte 35-40 milyon vatandaş büyük hayal kırıklığı ve hüsran yaşamış oldu” diye konuştu.  Avcı, birçok hükümet temsilcisinin eşit işe eşit ücret vereceklerini, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini giderecekleri söylemesine rağmen kamu çalışanları arasındaki maaş farkı azalmadığı bilakis katlaya katlaya on katı bulduğunu söyledi.

Piyasalara olumsuz yönde yansıyacak

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, açıklanan memur ve emekli maaşı zamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Çelikus, “TÜİK 2022 yılı için enflasyonun %64.27 olarak açıklarken memur ve emeklilerin payına %25 zam yapılması hayal kırıklığına sebep oldu” dedi. Çelikus, “Memur ve emeklilere yapılan zammın piyasalara olumsuz yönde yansıması olacaktır. Esnaf ve sanatkarların asli gelir kaynakları işçi, memur, çiftçi, emekli, dul ve yetim aylıklarıdır. Bu sosyal kesimlerin refah payı ne kadar artarsa aynı oranda esnafımıza da yansır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Terzi - ANKARA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?

    Memur ve emeklinin zam hüsranı

    Gerçek enflasyona göre zam yapılmalı

    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    Hanım okuyucular buluştu

    Sicili bozuk BİK’e yetki vermek yanlış

    Tek adama diz çöktürdünüz

    6’lı Masa ilk turda açık ara kazanmalı

    Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylem kabul edilmez

    Türkiye-Rusya-Esed rejimi arasındaki görüşme hakkında ABD’den ilk değerlendirme

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP’den istifalar artacak”
    Cevher İLHAN

    İktidarın yeni seçim kumpası
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşetli bir hezeyan değil mi?!
    Ahmet BATTAL

    Adrese teslim akademik kadro ilanları
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tamam mı, devam mı?” seçimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Fecr-i Kâzip ve Fecr-i Sadık ne zaman?
    Mikail YAPRAK

    “Neme lâzım” diyenler, bir de “nene lâzım” derlerse...
    Genel

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hani ilaç sıkıntısı yoktu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.