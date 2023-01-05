Memur ve emekli maaşlarına yapılan ve beklentileri karşılamayan yüzde 30 zam hayal kırıklığına yol açtı, yetersiz ve adaletsiz bulundu.

YÜZDE 30 DA YETMEZ

ERDOĞAN’IN önce yüzde 25 olarak açıklayıp sonra yüzde 30’a çıkardığı zammın asgarî ücret artışıyla eşitLenmesi gerektiğini söyleyenlerin yanı sıra “Paramın değeri düşmesin, ben onu istiyorum. Şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verilse geçersiz. Para eridi bitti, yetmiyor” diyenler de var.

ALIM GÜCÜNDEKİ BÜYÜK DÜŞÜŞ

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Avcı: “Yüzde 25’lik maaş zammı ile memur ve emeklilerin alım gücündeki büyük düşüş hesaba katılmadı. 13 milyon emekli ve 4 milyon memur/kamu görevlisi, aileleriyle birlikte 35-40 milyon vatandaş büyük hayal kırıklığı ve hüsran yaşadı.”

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Memur ve emeklinin zam hüsranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memur ve emekli için açıkladığı yüzde 30 zam vatandaşı hüsrana uğrattı.

Emekliler, maaşlarına yapılan zammın beklentilerini karşılamadığını söyledi. Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli işçi emeklisi, “Zam önemli değil benim paramın değerini düşürmesin ben onu istiyorum. Bana şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verse geçersiz. Piyasa durmuyor, para eridi bitti. Faturalarıma binin üzerinde gidiyor. Balığı bundan 2 ay önce aldım bir daha görmedim, eti de 50, 100 gram… Eskisi gibi kiloyla alamıyoruz. Ben şu anda rahatım ama benim rahatlığım önemli değil, ülke, fakir fukara herkes rahat olsun” dedi.

En az yüzde 50 olmalı

Ünsal Gündoğdu, şunları söyledi: “Geçen ay doğal gazı 937 lira ödedim, bu ay bin 227 lira. Bunun mukayesesini kamuoyunun yapması lazım. Verilen zamların hiçbir hükmünün olmadığı kanaatine insanların varması gerek. Toplumun genelinde bir sessizlik var. Toplumun bazı kesimi fakruzaruret içerisinde. 3 kişiyiz, ev kira; doğal gaz, elektrik, su 2 bin küsur lira para ödüyorum. Geçim standartları düşük.” Gündoğdu, “Kendimin dışında bir de işi gücü olmayanları, eve ekmek götüremeyenleri düşünüyorum. Bu standart başkalarına da yansısın. En az yüzde 50 olmalı bana göre.”

Büyük hayal kırıklığı

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, memur maaşlarına yapılan zammın adaletsiz ve yetersiz olduğu belirterek, “Seyyanen zam yapılması gerekmektedir çünkü kamuda çalışanlar arasında ücret adaletsizliği ancak bu şekilde minimize edilmiş olacaktır” dedi. Verilen maaş zammı ile memur ve emeklilerin alım gücündeki büyük düşüşün hesaba katılmadığının anlaşıldığını söyleyen Avcı, “Verilen zam ile 3 milyon emekli ve 4 milyon memur/kamu görevlisi, aileleriyle birlikte 35-40 milyon vatandaş büyük hayal kırıklığı ve hüsran yaşamış oldu” diye konuştu. Avcı, birçok hükümet temsilcisinin eşit işe eşit ücret vereceklerini, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini giderecekleri söylemesine rağmen kamu çalışanları arasındaki maaş farkı azalmadığı bilakis katlaya katlaya on katı bulduğunu söyledi.

Piyasalara olumsuz yönde yansıyacak

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, açıklanan memur ve emekli maaşı zamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Çelikus, “TÜİK 2022 yılı için enflasyonun %64.27 olarak açıklarken memur ve emeklilerin payına %25 zam yapılması hayal kırıklığına sebep oldu” dedi. Çelikus, “Memur ve emeklilere yapılan zammın piyasalara olumsuz yönde yansıması olacaktır. Esnaf ve sanatkarların asli gelir kaynakları işçi, memur, çiftçi, emekli, dul ve yetim aylıklarıdır. Bu sosyal kesimlerin refah payı ne kadar artarsa aynı oranda esnafımıza da yansır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Terzi - ANKARA