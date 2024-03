Merdiven altı üretim arttı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı artıyor” uyarısında bulundu.

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarının artışı ile birlikte merdiven altına yönelimin arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor” dedi.

ALDIKLARINIZA DİKKAT EDİN

Öte yandan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını söyleyen Palandöken, “Önümüz bayram. Lokum, şekerleme, çikolata gibi insanların ikram edeceği her şeyin üzerinde oyun var. Çocuklara aldığınız giysi ve ayakkabılar kimyasallar ile çocuklarınızın cildini tahriş edebilir. Ne yazık ki insan sağlığına direkt zararlı ürünleri satmaktan imtina etmiyorlar. Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim” ifadelerini de kullandı.

İSTANBUL - NİHAT ORHAN