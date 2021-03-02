Millet iradesine darbe

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 2016 yılındaki Facebook ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek, “terör örgütü propagandası yapma” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesi gündeme geldi. Gergerlioğlu da TBMM’deki vekillere mektup göndererek, Yargıtay’ın onama kararına tepki gösterdi. Gergerlioğlu, Yargıtay’ın kararı için “TBMM’ye yani millet iradesine sonra da benim gibi insan hakları savunucusu bir milletvekiline verilmiş olması insan hakları aktivizmine vurulmuş büyük bir darbedir” yorumunu yaptı. Gergerlioğlu, “İnsan hakları aktivisti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hukuksuzca ceza verilip milletvekilliği düşürülmek isteniyorken insan hakları paketi ne kadar samimî olabilir?” diye sordu.

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