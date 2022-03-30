Milli Saraylar’a tartışmalı görev!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapıldı.

Böylelikle Milli Saraylar, Cumhurbaşkanı onayıyla belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yeni müze kurabilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi uktesindeki Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetimine alınması yoğun tepkilere neden olmuştu. AA

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