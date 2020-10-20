Mustafa Şentop: Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclise hitap etti. Şentop konuşmasında, Dağlık Karabağ'da çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nun "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyledi.

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. Konu Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle otuz yıldır adeta kangrene dönmüş durumda" diyen Meclis Başkanı, "Minsk Grubu sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermedi. Üstelik Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eş başkanlardan biri, açıklama yaparak Azerbaycan ve Türkiye'yi, Azerbaycan vatanının parçası olan Dağlık Karabağ'a saldırmakla itham etti. Durum buysa, kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım. Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'Azerbaycan toprakları üzerinde kimse ameliyat yapamaz'

Azerbaycan ve Türkiye'nin sorunun barış yoluyla çözülmesinden yana olduğunu söyleyen Şentop ayrıca, "Lakin sükunet dönemlerinde uzanan elleri havada bırakıp sadece süngülerin ucunun göğe kalktığını görünce, masalarda oturacak sandalye arayanlar ve onların dillerinden sadır olan kaypak ifadeler, Azerbaycan Türkü'nün hürriyet ve istiklal iradesine ipotek koyamaz, Azerbaycan toprakları üzerinde kimse ameliyat yapamaz." dedi.

Şentop, konuşmasında dünyadaki çifte standartlara da dikkati çekerek Birleşmiş Milletler'de reform yapılması gerektiğini de belirtti.