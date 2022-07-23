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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mutfakta yangın var

23 Temmuz 2022, Cumartesi 00:16
Gıda enflasyonu cep yakmaya devam ediyor. Pazarda halk da pazarcı da dertli. Birçok insan dolduramadığı için pazar arabası kullanmadığını söylüyor

PAZAR ARABASI DOLMUYOR

Pazardan alış veriş yapan vatandaşa durumu sorulduğunda “mutfakta yangın var” diyor. Çoğu insan artık pazar arabası kullanmıyor, çünkü onu dolduracak alışverişi yapamıyor. Pazar ve marketlerde fiyatları görenler “Yeter artık” diyor.

250 GRAM ALIYORLAR

Zamlardan pazarcılar da yakınıyor. 20 yıldır pazarcılık yapan bir esnaf, ürünlerini satmakta zorluk çektiğini belirtiyor: "Önceki yıllarda nadiren yarım kiloluk ürün tartardık. Son zamlardan sonra 250 gramı daha çok tartıyoruz."

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Mutfakta yangın var

Gıda enflasyonu cep yakmaya devam ediyor. Pazarda halk da pazarcı da dertli. Kiloyla alınan ürünler 250 grama düşmüş, birçok insan ‘dolduramadığı için’ pazar arabası kullanmadığını söylüyor. Pazarcı da halk da “Mutfakta yangın var” diyor.

Buca Şirinyer Pazarı’na girdiğimizde, gözümüze çarpan ilk şey tezgahlardaki etiketler oluyor. Pazarcılar umutsuz ve yorgun bir şekilde satacağı 1 kilo domatesi düşünürken, alışverişe gelen Bucalılar ise o 1 kilo domatesi nasıl alacağını düşünüyor. Domatesten örnek vermek gerekirse, her tezgahta domatesin fiyatı değişiyor. Kiminde üç kilosu 20 TL’ye kiminde bir kilosu 15 TL’ye satılıyor.

Yeşilliğin tanesi 2 TL’ye satılırken, meyvelerin kilosu 15 TL’den başlıyor, kurutmalık sebzeler ise (Patlıcan, biber…) en az 10 TL’den tezgahta yerini alıyor. Vatandaş “mutfakta yangın var” diyor. Çoğu insan artık pazar arabası kullanmıyor, çünkü onu dolduracak alışverişi yapamıyor. Konuştuğumuz herkesin söylediği tek şey “Yeter artık” oluyor. Vatandaşların birçoğu “Durum ortada, görmüyor musunuz? Neyi konuşalım, bu saatten sonra biz konuşsak ne değişecek” diyor.

‘KİLODAN 250 GRAMA DÜŞTÜK’

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da “Bu yıl bütün etiketler değişti. Kiloyla alıyorduk, 250 grama düştük. Şu an pazara geldim mesela fiyatların pahalı olmasından kaynaklı sadece etiketlere bakıp evime geri dönüyorum” diyor. Zamların cep yaktığını belirten bir başka vatandaş ise eskisi gibi torba dolduramadığından yakınarak “Şu an yeter ki benim cebim dolsun, fakir ne olursa olsun derdindeler. Senin cebin dolsun diye, bu millet aç kalmak zorunda değil. Önceden domatesi 3-4 kilo alıyorduk. Şu an 1 kilo alırken 2 kere düşünüyoruz.”

‘250 GRAMI DAHA ÇOK TARTAR OLDUK’

Zamlardan pazarcılar da yakınıyor. 20 yıldır pazarcılık yapan Necdet Karaca, ürünlerini satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor: “Önceki yıllarda nadiren yarım kiloluk ürün tartardık. Son zamlardan sonra 250 gramı daha çok tartıyoruz. Sanki zamları biz yapıyoruz gibi insanlar bize fiyatlar hakkında tepki gösteriyor. Onlar da haklı, alım güçleri düştü. ‘Neden bu kadar yükselttiniz, neden’ diye soruyorlar.” Geçen seneki fiyatların bu seneden daha uygun olduğu vurgusunu yapan Karaca, “Bu sene maaşlı kesim çok zorlanıyor, alım güçleri çok düştü. Bizim aldığımız ürünler de azaldı. Geçen sene 500 kilo ürün alabilirken bu sene 250 kilo alabiliyorum. Yarı yarıya düştü. Geçen sene 500 kiloyu satarken bu sene 250 kiloyu zor satıyorum. Zararımı karışılmak için daha fazla çalışmaya başladım. Geçen sene 16 saat çalışıyorken bu sene 20 saat çalışıyorum ki, satışım zararımı karşılasın” diyor.

İzmir - anka

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