ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
TSK’dan Suriye’ye sevkiyat

Suriye’de sahadaki askerî hareketlilik son günlerde belirgin şekilde arttı. Türk Silâhlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait askerî konvoyların Afrin, Rasulayn ve Halep’in kuzeyi olmak üzere üç ayrı güzergâhtan Suriye’ye giriş yaptığı bildirildi.

Bazı görüntülerde, TSK konvoylarının Münbiç hattına doğru ilerlediği görülüyor. Şam yönetimi de SDG kontrolündeki Arap şehri Deyrizor’a topçu ve İHA destekli yeni askerî takviyeler sevk etti. Deyrizor’daki SDG içindeki Arap aşiretleriyle Şam yönetimi arasında işbirliği yapıldığı iddia edilmişti. Reuters Türkiye’nin SDG’ye Şam’la entegrasyon için yıl sonuna kadar süre verdiğini ileri sürmüştü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” dedi.

