Cumhur’un elleri ret için kalktı

Komisyon görüşmelerinde emekliden çiftçiye, öğrenciden işçiye kadar toplumun tüm kesimleri için verilen önergelerin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

2026 bütçesinin komisyon görüşmelerinde emekli, işçi, çiftçi, kadınlar, öğretmenler ve öğrenciler için sunulan önergelerin tamamı Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Açlık sınırının altında yaşamaya çalışan milyonların talepleri bir kez daha karşılık bulmazken, iktidarın kabul ettiği tek düzenleme üst düzey bürokratlara yönelik yüksek ek ödeme teklifi oldu. Komisyon tutanaklarında reddedilen önergelerin uzun listesi dikkat çekerken, kamu kaynaklarının kullanımındaki öncelik tartışmaları yeniden gündeme taşındı.

Yoksulun talepleri bir bir geri çevrildi

Sözcü’nün haberine göre, Komisyonda emekliler için sunulan tüm önergeler geri çevrildi: En düşük emekli aylığının asgarî ücret düzeyine çıkarılması (400 milyar TL kaynak ihtiyacı) Bayram ikramiyesinin asgarî ücret seviyesine yükseltilmesi. Eğitim alanındaki talepler de karşılık bulamazken, kadınlarla ilgili tüm destek önergeleri yine reddedildi. Tarım alanındaki temel talepler de komisyondan geçmedi: Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz mazot verilsin. Çiftçiye her yıl millî gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verme kuralı uygulansın. Çiftçilerin 600 bin liraya kadar olan borçları silinsin. Tarımda kadın ve genç çiftçilerin sigorta primini devlet ödesin. Toplumsal destekleri hedefleyen önergeler de kabul edilmedi.

Bürokratlara ballı zam

Komisyon boyunca yüzlerce önerge reddedilirken, AKP’nin sunduğu tek bir önerge kabul edildi: Üst düzey bürokratlara yüksek oranlı ek ödeme artışı. Tepkiler yükselince “Geri çekilecek” denilen düzenleme 20 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’na sunulacak. Bütçe teklifinden o madde geri çekilmezse makam sahibi yöneticilere verilecek zamdan makam çaycısı, şoförü, aşçısı da yararlanacak. Makamın çaycısı ve şoförü de 44.800 lira ek ödeme alacak. Aynı işi yapan diğer memurlara ise yok. Bu ödeme halen 22 bin 400 lira olarak ödeniyor. Ballı zam yasalaşırsa ek zam iki katına çıkmış olacak. Böylece bugün 55 bin lira maaş artı 22 bin 400 TL ek ödeme alanların ek ödemesi 44 bin 800 liraya çıkacak. Yılbaşında 11 bin liralık toplu sözleşme zammıyla birlikte eline geçen toplam maaş 110 bin 800 TL olacak.

Haber Merkezi

İmtiyazlı azınlığın bütçesi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, bütçenin hukuk devletinin bütçesi, şeffaflık bütçesi, kamu adına kamu kaynaklarının ve harcamalarının denetimini garanti altına alan bir bütçe olmadığını belirterek, “Bu bütçe milletin değil, faizcisinden müteahhidine, ayrıcalıklı bir azınlığın, imtiyazlıların, bir avuç mutlu azınlığın bütçesidir” dedi. 2 trilyon 742 milyar lira faiz gideri, 101 milyar lira garanti ödemeler için müteahhitlere ayrılan pay, bir türlü vazgeçilemeyen davetiyeli ihale sistemi ile ‘üç liraya yaptırılan bir liralık işler’, vazgeçilmeyen israf ve gösteriş harcamaları ile bu bütçe, tefecinin, rantiyecinin, müteahhidin, itibarı gösterişte arayan siyasetçi ve bürokratın bütçesidir” diye konuşan Ekmen, bütçenin temel amacının kaynakları en verimli şekilde kullanmak, ülkeyi ve insanı zenginleştirmek, her bir vatandaşa hak ettiği müreffeh ve hür bir hayat sunmak olduğunu belirtti.

Ankara - Mehmet Kara