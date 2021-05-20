O savcı uzaklaştırıldı

Pandemi genelgelerine ‘hukukî değil’ diyen Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirler ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut ile ilgili kararını verdi. HSK’dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü. Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut’un oy birliği ile Hâkimler ve Savcılar Kanununun 77’nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.