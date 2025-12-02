Ölünce sigortalı sayıldılar

Dilovası’nda 7 işçinin can verdiği patlamanın olduğu iş yerindeki 13 çalışandan 12’sinin sigortasız olduğu ve öldükleri gün “sigortalı” sayıldıkları raporlarla tesbit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kocaeli’nin Dilovası’nda bulunan ve daha önce şikayet edilmesine rağmen denetlenmeyen parfüm imalathanesinde üçü çocuk yedi işçinin öldüğü patlamaya ilişkin incelemesini tamamladı.

1 günlük sigorta yaptılar

SGK müfettişleri, patlamanın yaşandığı iş yerinde çalışan 13 kişiden 12’sinin sigorta kaydının olmadığını belirledi. Olayı “iş kazası” olarak nitelendiren müfettişler, patlamanın yaşandığı gün, olay yerinde olmaları nedeniyle ölenler dahil 12 işçinin sigorta başlangıcını 8 Kasım olarak kayıtlara geçirdi ve işçileri bir günlük sigortalı saydı.

SGK raporu: 13 işçiden 12’si sigortasız

DW Türkçe’nin ulaştığı SGK İnceleme Raporu’na göre, patlamanın yaşandığı Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin yalnızca bir kişi SGK’ye sigortalı olarak bildirildi. Raporda, patlamada can veren Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisanur Taşdemir, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız’ın arasında bulunduğu 12 kişiye ilişkin herhangi bir sigortalılık bildiriminde bulunmadığı belirtildi.

“Fiilen iş yerinde çalıştıkları…”

Olayın “iş kazası” olduğu belirtilen raporda, olay yerinde cansız bedenleri bulunan altı kadın ile yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ölen Tuncay Yıldız ile yaralanan altı kişinin yangın ve patlama sırasında “fiilen söz konusu iş yerinde çalıştıkları” belirtildi.

7 kişi tutuklandı, patron cezaevinde öldü

Patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden yedisi tutuklanmış, dört kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimler arasında yer alan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucunda can verdi.

CİMER’e şikâyet edildi, denetlenmedi

Dilovası’nda yedi kişinin ölümüne neden olan iş yeri, 16 Aralık 2024 tarihinde, CİMER aracılığıyla şikâyet edilmişti. Şikâyet dilekçesinde, kadın ve çocukların arasında bulunduğu 15 kişinin sigortasız ve iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı belirtilmişti. Ancak şikâyetin ardından iş yerinde herhangi bir denetim yapılmamıştı.