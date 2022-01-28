Örtülü ödenek, bütçeden bile fazla arttı

Türkiye’de muhalefet partileri örtülü ödenek kullanımının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında giderek arttığını ve suiistimal edildiğini savunuyor. Peki, örtülü ödenek nedir?

Son 15-20 yılda örtülü ödenek bütçesi ne kadar arttı? Örtülü ödeneğin merkezi bütçenin gider ve gelirleri içindeki payı kaç? Bu oran yıllar içinde nasıl değişti? Euronews Türkçe’nin haberine göre, örtülü ödeneğin her yıl ne kadar olduğu ise sır değil; tam tersine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan bütçe dökümlerinde bu bilgi yer alıyor. Buna göre örtülü ödenek 2005-2021 yıllarını kapsayan son 16 senede yüzde bin 640 arttığını gösteriyor. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 902; gelirleri ise yüzde 889 artış gösterdi. Örtülü ödeneğin bütçe gider ve gelirlerinden çok daha fazla arttığını ortaya çıktı. 2005’te merkezi yönetim harcamalarında örtülü ödeneğin payı binde 1’den birazcık düşük (0,98) iken bu pay 2021 yılında binde 1,7’e kadar yükseldi. Oransal bazda 2005-2021 yılları arasındaki artış yüzde 74 oldu.

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