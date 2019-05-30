Pençe Harekatı 4. gününde

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi. Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı. PKK'ya ait hedefler vuruldu Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi. AA

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