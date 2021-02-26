Risale-i Nur’un “Neşriyat” hizmetlerinde Yeni Asya Ekolü

Yeni Asya Pendik, Sultanbeyli ve Kartal bölgesi hanım okuyucularının,dershanelerinde bu defa gazetemizi konu almaları şevk ve sadakat adına çok büyük kazanımlar sağladı.

ZEYNEP ÖZPAMUKCU - İSTANBUL

Çağımızda teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken hasenatı cihetinden gelen bazı nimetlerine de şahit oluyoruz. İnternet tabanlı arama ve bilgi depolama sistemleri zaman zaman bize gönderdikleri mesajlarla bir yıl önce nerede olduğumuzu, iki yıl evvel ne ile meşgul olduğumuzu fotolarla hatırlatıp bizi tebessümlere dâvet ederken, adeta Hafiziyet’in bir nevi tecellisini ahiret âlemlerinden numunelerle gösteriyorlar, bilmeden.

Bu ay Google arşivden gelen hatırlatma resimlerinden önce dünyamız yine gazetemizin 52. yılı programlarıyla dopdolu, dilimiz gazetemize duâlarla meşguldü. Tevafuk sırrı inkişaf edince hayaller geçen yıla akıverdi. Manevî sinema perdeleri maddî âleme yansıyınca da bu yazı şükür meyvelerine sebep olmak niyetiyle kaleme alındı.

Bundan tam bir yıl önce bir grup Yeni Asya okuyucusu, Şubat sonu, henüz pandemi fark edilmemişken, bir lâhika mektubu mahiyetiyle her gün okudukları gazetelerinin yıl dönümünde ne ile meşguldüler?

Aslında her ay bir konu üzerinde okuma programı yapıyor ve çektikleri hatıralarla bir sonraki aynı tarihe ve levh i mahfuza şahitler bırakıyorlardı. Ama Şubat ayı Yeni Asya’nın evvel-i baharı olduğu için her sene zaten kendi konusuyla gelirdi.

Evet, Yeni Asya Hanım okuyucuları bu defa “Yeni Asya Ekolünün Risale-i Nur Hizmetindeki yerini araştırdılar ve birbirlerine sundular. Yeni Asya Pendik, Sultanbeyli ve Kartal bölgesi hanım okuyucularının, dershanelerinde bu defa gazetemizi konu almaları şevk ve sadâkat adına çok büyük kazanımlar sağladı. 51. Yıl münasebetiyle düzenlenen, bildiklerini tazelemek ve bilmediklerini öğrenmek amacıyla yapılan bu çalışma, bir Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde başladı. Akşama geç saatlere kadar da devam etti. Tarih ve arşivlerle desteklenen araştırmalarda önemli noktalara değinildi. Katılımcılardan her biri birer farklı başlıkta anlatım gerçekleştirdi:

Konular:

A) Yeni Asya’nın Kökleri.

B) Ana Gövdenin Oluşumu ve Yükselişi.

C) Ana Dallar tarzında tasnif edilmişti.

Alt başlıklar ise şunlardı:

1- Tavizsiz istikrar çizgisi derken nasıl bir tavizsizlik hedefleniyordu?

2- 1920’de Barla’da yakılan Nur Meş’alesini başarıyla taşıyan Yeni Asya Ekolü hangi zorluklarla baş etmiştir?

3- Cemaat ferdi olarak okuyucularının Yeni Asya çizgisinin başarıya ulaşmasındaki sorumluluğu ve katkıları nelerdir?

4- Ülkemizdeki demokrasi ve hürriyet, başörtüsü, ve ihtilâl anayasaları mücadelesinde Yeni Asya’nın yeri ve rolü ne olmuştur?

5- Yeni Asya bir cemaat kimliği midir, yoksa sadece bir gazete adı mıdır?

İstanbul, doğu kıyılarında, soğuk, ama güneşli bir günü sakinleriyle paylaşırken başlayan program, Cevşen okumasıyla start verdi.

Bir platformda yerini alan konuşmacılar ve not tutan dinleyiciler önce Nurgül Güneş’den Yeni Asya Gazetesi’nin vatan sathını hatta tüm dünyayı mektep haline getirmek amacıyla kuruluşunu konu alan, “Kökler” maddesini dinleyerek, birlikte müzakere ettiler. Zübeyir Gündüzalp’in önayak olma serencamı, Nurculukla Gizli Mücadele Komitesi’nin neşriyatla hususî uğraşmaları, abilerin menfi tesirleri izale etmek maksadıyla lahana yaprağı kadar da olsa bir gazete neşretme istekleri, bu bölümde anlatıldı. Daha sonra söz alan Şükran Fırat, gazetenin kuruluş amaçlarından ve geçmişinden bahsettikten sonra, Yeni Asya adının neden özellikle tercih edildiğini anlattı.

Şükran Fırat, Eski Said’in, Asya’da ve İslâm âleminde adalet, hürriyet, cumhuriyet ve meşveret kavramlarını yerleştirmek için, Asya’ya özel bir anlam yüklediğini belirtti.

“Fazilet ve adalette geri kalmanın sebebi, meşveret ve şûrânın terkinden gelir. Medeniyet ancak el ve gönül, kalp ve kafa birliğiyle mümkün olur. Yeni Asya yalnız namazda ve Kur’ân’ın bir hükmü olan meşverette eğilir ve yalnız kıyamet günü dağılır.” dedi.

Yeni Asya hanım okuyucularından Rehberlik ve Psikolojik danışman Zeliha Özpamukcu, Yeni Asya için “bütüncül ve istikrarlı” tabirini kullandı. Yeni Asya’nın hiçbir zaman haktan ayrılmadığını başörtüsü mücadelesindeki tavırlarını ve doğru anayasayı tesbitteki çabasını örnek vererek, “Gövde’nin oluşumu ve gelişimi” bölümüne giriş yaptı.

Diğer bir konuşmacı Arife Aksakal ise, Ali İmran Sûresi’ndeki “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” âyetinden alıntı yaparak “Cemaatin birliği gazetenin günlük takibi ile sağlanır” dedi. Eşi Sabahattin Aksakal’ın gazetenin kuruluşu anılarını aktardı. Güçlü arşivlerle ve görsellerle anlatımını destekledi.

Daha sonra söz alan Nuray Bulut, “Dâvânın devamı için “sarsılmayan sadakat, kırılmayan metanet” gerekir. Yeni Asya’nın dayandığı nokta ilk olarak imandır. Diğer noktalar ise dâvânın ulvî olması ve samimi okuyucularının desteğidir. Yeni Asya Cemaati Üstadın mesleğine aynı aynına uyan bir cemaattir. Kur’ân’ın prensiplerini savunmak kolay değildir. Yeni Asya her sabah meşveretle çıkıyor. Hakikatin gür sesi ancak bu hassasiyetler istikametle korunursa haykırılabilir” dedi. Konuşmasının devamında ise ”İstikamet için onu okumalı ve zeki muhataplar olmalıyız” diye ekledi.

Nurefşan Bulut, oturuma gençleri temsilen hazırlanmış ve onların bakış açılarında değerlendirmeler yapmıştı. “Bu zamanda gençlere idealsiz ve tarafsız bir dünya görüşü aşılanmaya çalışılıyor. Bu ise onları boş gayelerle hedefsiz yapıyor. Yeni Asya tarafsız değildir. Hedefi hakikattir. Kimliği şeffaftır. Enerji kaynağı ise meşveret ve cemaattir. Fikirlerini şahs-ı manevî hazırlar. Yeni Asya Medresetüz-zehra’nin fidanlığıdır’’ dedi.

Emine Bayram ise son sözcü olarak şunları söyledi: “Biz bu hizmette hademeyiz. Birbirimizin kusurunu görmeyip örtmeliyiz. Habbeyi kubbe yapmadan, tam tersine kusurları setrederek, birbirimize en yakın yoldaş, en civanmert arkadaş ve teselli edici arkadaş olmak iktiza ediyor.” Emine Bayram, dinsizliğin okullar ve basın yoluyla neşredildiği o yıllarda Üstadın ağırlığı İslâm’ı savunan basını desteklemeye verdiğini, dine lakayt kesime ittihad ve ittifak dersini verdiğini anlattı. Bayram ayrıca gazetenin şiddet ve radikalizmden uzak, müsbet hareketi ön plana alması, hukuk ve meşrûiyet zemininde kalması, ne olursa olsun çözümün asayiş ortamında aranması prensiplerini dile getirdi.

Programın “Dallar” kısmında ise katılımcılar, başta imtiyaz sahibi kurucu abimiz Mehmet Kutlular olmak üzere çeşitli yazarlardan makaleler okuyarak İttihad’dan bu yana Yeni Asya çizgisinin, Türkiye’de demokrasi, hür irade, darbelerle mücadele, bağımsız beşinci kuvvet olan basın hürriyeti, dini siyasete alet etmeme, aile mahremiyeti, genel ahlâk prensipleri ve kadın hürriyetleri, toptancılık yapmadan doğrunun yanında yer alması, toplumsal israf ve kapitalizm gibi konularda ne denli faydalılığı esas aldığını, gem almaz şahlanışını arşivlerden istifade ile müzakere ettiler.

Önceki yıl hazırladıkları güzel bir “Anket Çalışmasıyla” okuyucuların ellerine yayınlarımızın ve de gazetemizin nasıl ulaştığını araştırıp kolaylaştırmak için çalışmalar yapan bölge Hanımları “Dünyada ve Türkiye’de ikinci bir yeni Asya yoktur, sahip çıkalım...” dediler.

“Ölmez de sağ olursak… İnşallah seneye de bunları yaşamak nasip olursa…” diye biten temennilerle 52. Yılı düşledik gazetemizi okurken. Bu yıl pandemi şartlarında, hayatta olanlarımıza sağlık, vefat edenlere rahmet diliyoruz. Belki ru be ru dersler, çay ve çorba eşliğinde müzakereler henüz yapamıyoruz, lâkin medeniyetin nimetlerinden istifade ile ayine misal ekranlarımıza yansıyan Nurlu simalardan enfüsi âlemlerimize hakikatler yudumluyoruz. “Küfür ve dalâlet dışında her halimize şükür ve hamd” vazifemizi yaparken, koronanın engelleyemediği duâ kardeşliğinde gazetemizin istikamette muhafazasına himmetimizi sarf ediyoruz.