RTÜK’ten 4 kanal ve 2 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında Tele1, Halk TV, Sözcü Tv, Netflix ve Spotify’ın da bulunduğu 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri sebebiyle ceza verdi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi. Toplantıda, Tele1’e üst sınırdan idari para cezası verildi. Halk TV’ye, “Sansürsüz” programında kullanılan bazı ifadelerin “mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte olduğu” belirtilerek 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi Ankara - Anka

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