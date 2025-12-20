"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2025 PAZAR

Saadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri

20 Aralık 2025, Cumartesi 19:00
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ela Rümeysa Cebeci de bulunduğu cezaevinden ek ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

AA

