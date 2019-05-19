İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli sağlık personeli alımlarının sözlü mülâkat ile yapılacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya konuyla alâkalı soru önergesi verdi.

Çokal, bir doktor olarak “sağlıkta mülâkata hayır” dedi. Aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon üyesi olan Dr. Çokal, sağlık alanında mülâkat ile alımların sonucunda liyakat ölçüleri gözetilmediği zaman insan hayatında bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek sert dille eleştirdi.

Çokal önergesinde Sağlık Bakanı Koca’ya şu soruları yöneltti: Bir sene boyunca emek ve zaman harcayarak ders çalışan bir öğrencinin, kısa süreli bir mülâkatta elenmesi ne kadar adil bir yöntemdir?, Sağlık alanında eğitim ve öğretimini iyi almış bir sağlıkçının, KPSS de yüksek puan almasına rağmen mülâkat sonucu elenmesi, Sağlık Bakanlığı’nın kalitesini ve itibarını sizce düşürmez mi?, Sağlık alanında yapacağınız mülâkatta liyakat ölçünüz neler olacaktır? İyi bir eğitim ve öğretim almış sağlık elemanlarının mülâkat sonucu elenmesi, bakanlığınızın eliyle beyin göçünün önünü açmış olmamakta mıdır?

Ankara - Fatih Karagöz