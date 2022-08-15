Şemdinli'de bir asker silah kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Hakkari - Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA

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