Şentop: Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

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