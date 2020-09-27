Şentop: Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir

27 Eylül 2020, Pazar 12:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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AA
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