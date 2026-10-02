Korkutan makas

DİSK-AR’ın Eylül 2026 İşsizliğin Görünümü Raporu yayımlandı. TÜİK’in Ağustos 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2024’te 3 milyon 36 bin, Ağustos 2025’te 3 milyon 47 bin, Ağustos 2026’da ise 2 milyon 740 bin oldu.

DİSK-AR’ın hesaplamasına göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2024’te 11 milyon 481 bin, Ağustos 2025’te 12 milyon 597 bin, Ağustos 2026’da ise 12 milyon 608 bin olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsiz sayısının gerileme eğiliminde olmasına karşın geniş tanımlı işsiz sayısının artmaya devam ettiği belirtilen değerlendirmede, “Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı” denildi. Ağustos 2024’te yüzde 8,5 olan dar tanımlı işsizlik oranı Ağustos 2025’te yüzde 8,6, Ağustos 2026’da ise yüzde 7,8 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Ağustos 2024’te yüzde 28,5 iken Ağustos 2026’da yüzde 31’e yükseldi. Ankara - Anka



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