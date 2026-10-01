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2 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

“Fon skandalının faturası 90 milyar dolar”

01 Ekim 2026, Perşembe 17:00
Yeni Parti Milletvekili Çalışma Toplantısı’nda konuşan partinin Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının faturasının 90 milyar dolar olduğunu söyledi.

Özel, “Erdoğan’ın ekibi” olarak nitelendirdiği fon skandalına karışan isimleri sıraladı. Yeni yasama yılı çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, fon skandalına karışan ve “İşlemlerini çantacılarına yaptıran” çok sayıda AKP’li olduğunu ileri sürdü. Özel; TERA’dan Emre Alkin, Kerem Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci, Fecir Alptekin, Abdulkadir Özkan ve Erdin Özel ile Pusula’dan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Özata Denizcilik’ten Özdemir Ataseven ve İskender Balcı’nın Cumhurbaşkanlığı, AKP, ekonomi bürokrasisi ve hükümet yetkilileriyle geçmişte veya halen çeşitli bağlantıları bulunduğunu ileri sürdü.

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