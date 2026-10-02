Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, geçen hafta Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için “Para için değil, onurumuz için” çağrılı basın açıklaması yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, emeklilerin geçim zorluklarına işaret ederek, “Bir ömür verdiğimiz emeğin ve ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. İnsanca beslenmek, barınmak, sağlık hizmetlerine ulaşmak; çocuklarımıza ve torunlarımıza mahcup olmadan, yarından korkmadan yaşamak istiyoruz” dedi. Kaya, “Ali Şekeroğlu daha önce ne istediğini kendi sözleriyle anlatmıştı. Yönetenlere seslenerek ‘Devletimizi ve bizleri yönetenler de duysun’ demişti. Ali Şekeroğlu daha ne deseydi? Bu yalnızca bir intihar değil, siyasî bir cinayettir” dedi. Muğla-Anka

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