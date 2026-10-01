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Beslenme çantası krizi büyüyor

01 Ekim 2026, Perşembe 23:19
Eğitim-İş, öğrencilerin bir öğünlük beslenme ihtiyacını karşılayan beslenme çantasının aylık maliyetinin bir yılda yüzde 27,67 artarak 2 bin 121,52 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Eğitim-İş, öğrencilerin beslenme çantası maliyetinin bir yılda yüzde 27,67 arttığını belirterek, “Bir öğün ücretsiz yemek haktır” çağrısında bulundu. Kamu-İş’in hesaplamalarına göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 698 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 465 TL’ye ulaştığını belirten Eğitim-İş, bir öğrencinin günde yalnızca bir öğünlük ihtiyacını karşılayacak beslenme çantasının aylık maliyetinin 2025 Eylül’ünde bin 661,75 TL iken 2026 Eylül’ünde 2 bin 121,52 TL’ye yükseldiğine dikkati çekti.

Beslenme çantaları boş

Açıklamada, alım gücünün enflasyon karşısında düşmeye devam ettiği ve öğrencilerin beslenme çantasını doldurmanın giderek zorlaştığı belirtildi. Ekonomik kriz ve yoksulluğun çocukların yeterli ve dengeli beslenme hakkına erişimini güçleştirdiği belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin beslenme sorununa ve "bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrılarına kulak tıkadığı savunuldu. Ankara-Anka

Etiketler: Eğitim-İş, beslenme çantası, öğrenciler, okul beslenmesi, ücretsiz yemek, yoksulluk sınırı, açlık sınırı, enflasyon, eğitim, çocuk yoksulluğu, alım gücü, Milli Eğitim Bakanlığı, ekonomik kriz
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