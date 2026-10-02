Manisa-Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi: 2 işçi öldü, 2 işçi hastaneye kaldırıldı, 3 işçi aranıyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Göçük altında bulunan 3 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Soma'da faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, göçük altında olduğu değerlendirilen 3 maden işçisini arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, maden ocağındaki ihbarın ardından bölgeye AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık, jandarma, emniyet, Türk Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Çalışmaların Manisa Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütüldüğünü ifade eden Özkan, güvenlik önlemlerinin alındığı alanda teknik ekiplerin de olayın meydana gelişine ilişkin inceleme yaptığını aktardı.

Özkan, tüm kurumların koordinasyon içinde sahada görev yaptığını, devletin tüm imkanlarıyla işçilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Arama kurtarma faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. İşçilere bir an önce ulaşılması için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu zor süreçte işçilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması için ilgili tüm kurumlarımızla sahadayız.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 7 işçiden 4'ünün arama kurtarma ekiplerince tahliye edildiğini, 2 işçinin öldüğünü, 2 işçinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 13.15 sıralarında göçük meydana geldiğini hatırlattı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

“Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş, maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Göçük altında bulunan işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.”

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen göçüğün ardından AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Göçük altında bulunan 2 madencinin sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini aktaran Çiftçi, "5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerinin de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

“Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.”