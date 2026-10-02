Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالهِٔ نور إعتباريله بڭا هيچ إحتياج قالماديغى ايچون، عالمِ برزخه گيتمك بنم ايچون مدارِ سروردر. سز محزون اولمايڭز. بلكه بنى تبريك ايديڭز كه، زحمتدن رحمته گيدييورم.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur itibarıyla bana hiç ihtiyaç kalmadığı için, âlem-i berzaha gitmek benim için medar-ı sürurdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki, zahmetten rahmete gidiyorum.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 566