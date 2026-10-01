Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 4 lira 15 kuruş, mazota gelen 3 lira 60 kuruş ve otogaza gelen 1 lira 45 kuruş zamlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir emekli, zamlara alıştıklarını ifade ederek, "Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Deli olduk, divane olduk. Yapacak bir şey yok. Arabaya binemiyoruz zaten, muayeneye gireceğim, eve bırakacağım. 50'lik motosikletim var, motosiklet az yakıyor, onunla gideceğim ya da yayan gideceğim" dedi. Bir çiftçi de şunları söyledi: "Çiftçi perişan, 1 kilo fıstığa yarım litre mazot alamıyoruz. Mısırdan zarar ettik. Çiftçi borcun içerisinde. Ekiyor, biçiyor, akaryakıta veriyor, o da kurtarmıyor, sürekli içe çekiyor. Çiftçi çok perişan, bizim sonumuz ne olacak bilmiyorum. Çiftçi olmazsa memleket biter. Sabah akşam zam, sabah akşam zam... Akşam aldın aldın, sabaha bak ki zamlı alıyorsun. Zaten bir aracına binip de bir gezme lüksü yok çiftçinin. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Çiftçiye öl diyorlar, çiftçi ölürse memleket de ölür." Bir vatandaş da, "Söyleyecek bir şey yok. Hep o '50 liralık yakıt alırım' diyen adam nerede? Şimdi kaç liralık alırım diyor? Bir söylesin bakalım" dedi. Osmaniye-Anka