"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Çiftçi ölürse memleket de ölür

01 Ekim 2026, Perşembe 22:54
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 4 lira 15 kuruş, mazota gelen 3 lira 60 kuruş ve otogaza gelen 1 lira 45 kuruş zamlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir emekli, zamlara alıştıklarını ifade ederek, "Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Deli olduk, divane olduk. Yapacak bir şey yok. Arabaya binemiyoruz zaten, muayeneye gireceğim, eve bırakacağım. 50'lik motosikletim var, motosiklet az yakıyor, onunla gideceğim ya da yayan gideceğim" dedi. Bir çiftçi de şunları söyledi: "Çiftçi perişan, 1 kilo fıstığa yarım litre mazot alamıyoruz. Mısırdan zarar ettik. Çiftçi borcun içerisinde. Ekiyor, biçiyor, akaryakıta veriyor, o da kurtarmıyor, sürekli içe çekiyor. Çiftçi çok perişan, bizim sonumuz ne olacak bilmiyorum. Çiftçi olmazsa memleket biter. Sabah akşam zam, sabah akşam zam... Akşam aldın aldın, sabaha bak ki zamlı alıyorsun. Zaten bir aracına binip de bir gezme lüksü yok çiftçinin. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Çiftçiye öl diyorlar, çiftçi ölürse memleket de ölür." Bir vatandaş da, "Söyleyecek bir şey yok. Hep o '50 liralık yakıt alırım' diyen adam nerede? Şimdi kaç liralık alırım diyor? Bir söylesin bakalım" dedi. Osmaniye-Anka

 

Etiketler: akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları, zamlar, emekli, çiftçi, mazot, tarım, çiftçi borçları, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, vatandaş, ekonomik kriz, enflasyon, fıstık, mısır, yakıt fiyatları
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ölürse memleket de ölür

    Bunun adı adaleti kurşunlamak

    Mescid-i Aksa’da baskınlar arttı

    Soma’da maden ocağında göçük...

    TBMM'de yeni yasama yılı açıldı

    Fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralı

    Şimşek: "Gerekli adımlar atılıyor"

    Fransa'daki öğrenci eylemleri Belçika'ya sıçradı

    İsrail ordusu, NAZA'daki gerçeği bir kez daha inkar etti

    TESK'te 19 yıllık Palandöken dönemi sona erdi

    Yapay zekanın risklerine karşı uzmanlardan uyarı

    Diploma yetmiyor, yetenek aranıyor - Mezun çok, usta yok

    “Batı Şeria’daki sivillerin korunması” çağrısı

    Türkiye, 22 tavsiyenin 6’sını uyguladı

    Soygunun üzeri örtülemez

    Açlık sınırı asgarî ücretin 10 bin lira üzerinde

    AİHM’den 947 başvurucu için ihlâl kararı

    Alman Jonas Müslüman oldu

    Suçun ve soygunun resmî itirafı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    M. Latif Salihoğlu dualarla uğurlandı
    Genel

    AİHM’den 947 başvurucu için ihlâl kararı
    Genel

    Diploma yetmiyor, yetenek aranıyor - Mezun çok, usta yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suçun ve soygunun resmî itirafı
    Genel

    Türkiye, 22 tavsiyenin 6’sını uyguladı
    Genel

    AKP iktidarının suları hariç her yerleri akıyor
    Genel

    Açlık sınırı asgarî ücretin 10 bin lira üzerinde
    Genel

    Soygunun üzeri örtülemez
    Genel

    Alman Jonas Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.