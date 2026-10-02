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Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Devlet saniye saniye müdahale edebilir

02 Ekim 2026, Cuma 00:19
Türkiye’de 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu 131 fonun tasfiye süreci devam ederken denetimin nasıl işlediği de tartışılıyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, incelemeye alınan Tera Portföy’e ait TP2 fonuna yaklaşık 2,5 milyar TL yatırdığı, bu yatırımın yaklaşık 250 milyon TL’sinin kayıp olduğu iddia edildi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Zeybekci, yaşananlarda devletin ihmali olduğunu savunarak “Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda” dedi. 

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede Zeybekci örneğine dikkat çekti.

Ekonomiden sorumlu eski bir bakanın dahi bu fonlardan birine yatırım yapmış olmasının, sorunun yalnız yatırımcıların finansal okuryazarlığıyla açıklanamayacağını gösterdiğini savunan Başak, düzenlenen ve denetlenen bir piyasada yatırım yapan küçük yatırımcının bütün sorumluluğu üstlenemeyeceğini belirtiyor. Başak’a göre devlet, denetim görevini yerine getirmediyse çözümün de bir parçası olmak zorunda.

Haber Merkezi

 

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