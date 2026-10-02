Bir yanda vatandaşı zorlayan zamlar diğer yanda sermaye piyasalarında patlak veren fon krizine yönelik tepkiler sürerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan iktidara sert eleştiriler geldi.

Ankara - Mehmet Kara

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Uysal ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Uysal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uysal yaptığı açıklamada, “Fon krizi diyerek anlamını küçültmemek lazım. Aslında 23 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti; planlı, sistematik, anayasası, kanunları ve kurumlarıyla bir yıkım mühendisliğine muhatap olmuş. Üzerine kurulan ahbap-çavuş düzeninin çürümesinin suyun üzerine vuran bir vakası, gırtlağına kadar iktidarın bütün unsurlarıyla beraber içine battığı ortada büyük bir skandal var” diye konuştu.

86 milyonun soyulduğu bir düzen

“Buradan en az zararla, siyasî zararla milletin zararını telafi etmek gibi bir gayret de yok. Sadece göstermelik olarak Fatma Betül Sayan Kaya’yı feda ederek bu işin içerisinden çıkmak gibi bir niyet var” diye de konuşan Uysal, “Bu, Türkiye’nin geldiği noktanın göstergesi. 2002 yılında var olan iktidar partisinin, uluslararası küresel kapital finans sisteminden aldığı bir rol vardı. Onun gereğini yaptılar. Son merhalede de elde avuçta kalmış varlıkları yer değiştirerek bu süreci yüzdürmek gibi bir niyet var. Bu, büyük bir çöküşün göstergesi. Bu kurulan AKP’nin titan düzeni diyebileceğimiz, nihayetinde 86 milyonun soyulduğu bu düzeni yerle bir etmek lazım” dedi. Memur emeklisi Ali Şekeroğlu’nun Anayasa Mahkemesi önünde intihar ettiğini hatırlatan Uysal, “Milyonların sefaletle yaşadığı bir tablo var. Bir tarafta da kamu kaynaklarını yağmalamak için organize ve sistematik bir akılla bu işin içerisinde olan iktidar mensupları var” değerlendirmesinde bulundu.