'Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olan güçlü desteği yinelenen açıklamada, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, bugün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin 2 gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirmişti. AA

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