Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şiddetli rüzgârı da Süleyman’a boyun eğdirdik ki, içinde bereketler yarattığımız topraklara doğru onun emriyle eser ve onu alıp götürürdü. Biz her şeyi biliriz.

Enbiyâ Suresi: 81

HADİS:

Hz. Aişe (r.anha) rivayet ediyor: “Resulullahın sözleri tane taneydi. Hak ile bâtılın arasını iyice ayırt ediciydi. Kendisini dinleyen herkes sözlerini anlardı.”



Camiü’s-Sağir, No: 3078