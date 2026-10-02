Fon krizi ve zamlar vatandaşı eziyor - Bu kış zor geçecek

Peş peşe gelen zamlar vatandaşın alım gücünü aşındırırken, fon krizi ekonomideki tedirginliği artırdı. Akaryakıtta 100 lira sınırına dayanan fiyatlar ve tarladan markete katlanan gıda fiyatları, milyonları kara kara düşündürüyor.

Ankara - Mehmet Kara

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Türkiye kış aylarına ekonomik sıkıntıların gölgesinde giriyor. Akaryakıttan temel gıda ürünlerine kadar peş peşe gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorlarken, sermaye piyasalarında patlak veren fon krizi de yüz binlerce yatırımcıyı tedirgin etti. Motorinin litresinin 100 liraya dayanması, üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde yüzde 600’ü aşması ve fon skandalının boyutlarına ilişkin tartışmalar, önümüzdeki kışın milyonlarca vatandaş açısından daha da zor geçeceğine yönelik endişeleri artırdı.

Zamlar vatandaşın belini büküyor

Motorinin litre fiyatına yapılan 3,60 liralık zamlar da pompaya yansıdı. Isparta’da bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 95,80 liradan 99,40 liraya yükseldi. LPG’ye yapılan 1,45 liralık zam sonrasında ise LPG’nin litre fiyatı 35,14 liradan 36,59 liraya çıktı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın kendisini de etkilediğini belirten bir vatandaş, “Hep yüz liralık alanlardan değilim ben. Beni bayağı bir etkiliyor yani. Bir buçuk liraya doluydu, şimdi üç, üç buçuk lira oldu. Maaş aynen. Bize bir zam yok ama benzine zam çok. Etkiliyor. Herkes etkiler yani, sadece bizi de. Herkesi kötü etkiliyor, iyi etkilemediği belli zaten. Aşikar ortada ama yapacak bir şey yok yani. Herkes kabullenmiş, biz de kabullendik” dedi.

“Fon skandalının faturası 90 milyar dolar”

Yeni Parti Milletvekili Çalışma Toplantısı’nda konuşan partinin Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının faturasının 90 milyar dolar olduğunu söyledi. Özel, “Erdoğan’ın ekibi” olarak nitelendirdiği fon skandalına karışan isimleri sıraladı. Yeni yasama yılı çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, fon skandalına karışan ve “İşlemlerini çantacılarına yaptıran” çok sayıda AKP’li olduğunu ileri sürdü. Özel; TERA’dan Emre Alkin, Kerem Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci, Fecir Alptekin, Abdulkadir Özkan ve Erdin Özel ile Pusula’dan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Özata Denizcilik’ten Özdemir Ataseven ve İskender Balcı’nın Cumhurbaşkanlığı, AKP, ekonomi bürokrasisi ve hükümet yetkilileriyle geçmişte veya halen çeşitli bağlantıları bulunduğunu ileri sürdü.

Tarladan markete fiyat uçurumu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, eylül ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geçen ay üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 633,4’le limonda görüldüğünü aktaran Bayraktar, limondaki fiyat farkını yüzde 339,1’le kuru incir, yüzde 337,8’le havuç, yüzde 237,9’la elma ve yüzde 228,3’le maydanozun takip ettiğini belirtti. Bayraktar, Eylül’de üreticide 28 ürünün 16’sında fiyat artışı olurken 11’inde fiyat düşüşü görüldüğünü, 1 üründe ise fiyat değişimi olmadığını bildirdi.

Meclis’te gündem fon krizi

TBMM, yeni yasama yılına sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin tartışmaların gölgesinde başlıyor. SPK’nın 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye sürecine almasının ardından CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu konunun araştırılması için Meclis araştırması önergeleri hazırlarken, YENİ Parti de yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 15 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sundu. Muhalefet partileri, denetim mekanizmalarının işleyişinin ve ilgili kamu kurumlarının süreçteki sorumluluklarının araştırılmasını istedi. Süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimi ve ilgili kurum başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlatırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. CHP ve İYİ Parti, gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığını savunurken, DEM Parti denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların belirlenmesini istedi. YENİ Parti ise bağımsız bir Tasfiye Kurulu kurulmasını ve yatırımcıların gerçek ekonomik kayıplarının esas alınmasını öngören düzenleme önerdi.

Ankara - Anka