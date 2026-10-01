Soma’da maden ocağında göçük...

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 madenciden 2’si sağ olarak kurtarıldı. Diğer madencilere ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 madenciden 2’si sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İşçilerin yakınları da hastane çevresinde beklemeye başladı. Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2’sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Göçükten çıkarılan maden işçileri, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayı haber alan maden işçilerinin aileleri ve yakınları da hastane çevresine gelerek beklemeye başladı. Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer madencilere ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (ANKA)

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