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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bunun adı adaleti kurşunlamak

01 Ekim 2026, Perşembe 22:06
Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yolsuzluk ve kamu denetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devletin görevinin yalnızca suç işlendikten sonra müdahale etmek değil, suçu önleyecek caydırıcı mekanizmaları işletmek olduğunu belirten Doğan, "Yanlış yapan bizdense affını isteriz, muhalefetten ise örgüt bağlantısı oluşturur içeri atarız yaklaşımı adaleti kurşunlamaktır" dedi.

Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yolsuzluk ve kamu denetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devletin görevinin yalnızca suç işlendikten sonra müdahale etmek değil, suçu önleyecek caydırıcı mekanizmaları işletmek olduğunu belirten Doğan, "Yanlış yapan bizdense affını isteriz, muhalefetten ise örgüt bağlantısı oluşturur içeri atarız yaklaşımı adaleti kurşunlamaktır" dedi. İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Devletin asli vazifesi hırsızı yakalamak değil hırsızlığı engellemektir. Hırsızlık/yolsuzluk yapma imkanı varsa, devletin/hükümetin caydırıcı güç konumu iflas etmiş, yani asli vazifesini yapmamış demektir. Kanunun ağırlığından çekinen bir ahlak yerine, doğru kapıyı çalarak her bedelden sıyrılabileceğini bilen bir imtiyaz zümresi inşa edildiğinde hırsızlık sıradanlaşır. Millet, iktidar ve iktidar sahiplerinin kazanımları sahiplenip övgüyü tekeline alan, ülkenin yıkımlarına ve çöküşlerine neden olan skandalları başkasına ciro eden yaklaşımlarından artık sıkıldı." 

Haber Merkezi

Etiketler: Saadet Partisi, Mesut Doğan, yolsuzluk, kamu denetimi, adalet, hukuk devleti, devlet yönetimi, caydırıcılık, kamu yönetimi, siyasi eleştiri, iktidar, muhalefet, kanun, imtiyaz, yolsuzlukla mücadele, denetim, adalet sistemi
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