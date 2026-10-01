Fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA