Fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.



İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 297

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.