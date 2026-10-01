Şimşek: "Gerekli adımlar atılıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar tarafından koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirterek, “Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor” dedi.

Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumların, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

"Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" ifadesini kullanan Şimşek, Adalet Bakanlığı’nın yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü bildirdi.

“EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI DEVAM EDİYOR”

Şimşek, zorlu küresel şartlara ve savaşa rağmen ekonominin dayanıklılığının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır.

"ATILAN ADIMLAR, ETKİLERİ SINIRLI TUTACAK"

Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır.” (ANKA)