Türkiye, Azerbaycan'la görüşmeli - Bu uygulamaya son verin

Azerbaycan’da başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmaması tepki çekerken, Türkiye’ye devreye girerek Azerbaycanlı yetkililerle görüşme çağrısı yapıldı.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

Ankara - Mehmet Kara

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Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarının değiştirilmesinin ardından başörtülü kız öğrencilerin okullara alınmaması tepkilere sebep oldu. Sumgayıt’taki 6 No’lu Tam Ortaokulu önünde çekilen ve öğrencilerin okul kapısından çevrildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, uygulamanın eğitim hakkı ve temel hak ve hürriyetler açısından kabul edilemez olduğu belirtildi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konu ile ilgili, “Başörtüsü taktıkları için okul kapısından çevrilen, ağlayarak evlerine dönen kız çocuklarının görüntüleri hepimizin vicdanını yaralamıştır. Türkiye, yıllarca süren başörtüsü yasağının bedelini, okul kapılarından çevrilen, eğitim hayatı yarım kalan, hayalleri ellerinden alınan yüz binlerce genç kızın mağduriyetiyle ağır biçimde ödedi. Kardeş Azerbaycan’ın, bugün benzer hataları tekrar etmesini derin bir üzüntüyle izliyoruz” dedi.

Bu uygulamaya son verin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e çağrıda bulunan Yeneroğlu, “Azerbaycan makamlarını, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını güvence altına almaya, okullarda uygulanan kıyafet kurallarının hangi somut kıstaslara dayandığını kamuoyuna açıkça açıklamaya ve öğrencilerin eğitimden mahrum bırakılmasına yol açan uygulamalara son vermeye davet ediyorum” dedi. Yeneroğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye, kendi geçmişinde başörtüsü yasağının eğitim hayatında ve toplumda açtığı yaraları bizzat yaşadı. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere ilgili bakanların ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Azerbaycan’daki gelişmeler karşısında sessiz kalmaması ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği samimiyetle temel hak ve özgürlüklerin korunmasını gündemlerine almaları ve yetkililerle görüşmesi gerektiğine inanıyorum. Azerbaycan’daki başörtülü kız çocuklarının bir an önce okullarına kavuşması için gerekli adımların atılacağını ümit ediyorum.”