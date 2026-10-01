TBMM'de yeni yasama yılı açıldı

TBMM’nin 28’inci Dönem, 5. Yasama Yılı, düzenlenen özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti.

TBMM’nin 28’inci Dönem, 5. Yasama Yılı, düzenlenen özel oturumla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan, yaptığı konuşmanın büyük bölümünü, “Yeni Anayasa” konusuna ayırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’ndaki yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kürsü arkasında bir araya geldi.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Erdoğan, burada Genel Kurul özel oturumuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bazı milletvekilleri ve bakanların da yer aldığı görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul Salonu'nun Şeref Kapısı'ndan ayrılırken, bir gazetecinin yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin sorusunu cevapsız bıraktı. Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU LOCADA, UYSAL İZLEYİCİ KISMINDAYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Genel Kurul’daki özel oturumu locadan izledi. Özel oturumu locadan takip edenler arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da locaya geldiği ve bakanlarla sohbet ettiği görüldü.

Kordiplomatik locasında eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Mustafa Şentop, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, izleyici kısmından oturumu takip etti.

YENİ PARTİ, ERDOĞAN'IN KONUŞMASI ÖNCESİ AYRILDI

Oturuma katılan YENİ Parti Grubu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girince ayağa kalkmayan YENİ Parti Grubu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından salonu terk etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında locada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel kurulda sıralarında bulunan CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

TİP ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDEYDİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, TBMM'de yeni yasama yılı dolayısıyla toplanan Genel Kurula katılmayarak, geçen hafta emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun hayatına son verdiği Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi, TBMM'ye Can Atalay çağrısı yaptı.

"UZLAŞMALAR DAHA KALICIDIR"

Genel Kurul'da yeni yasama yılının birinci birleşimini açan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in kurucularını, şehitleri ve parlamentoda görev yapan vekilleri yad ederek, "Millet mukadderatına dahil kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar, hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır" dedi.