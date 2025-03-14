Seyyid Mehmet Şefik Arvâsî dualarla

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk talebelerinden olan Seyyid Mehmet Şefik Arvâsî vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

Bediüzzaman’ın ‘kahraman’ diye hitap ettiği Mehmet Şefik 1884 tarihinde Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Arvas Köyünde doğdu. Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden olup Van’daki Horhor Medresesi’nde ders aldı ve burada talebelik yaptı. Horhor Medresesi’nde eğitim gördükten sonra İstanbul’a gitti. 1943 yılında tutuklandı. Denizli Hapishanesi’nde Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte (bir süre aynı koğuşta) dokuz ay tutuklu kaldı.

Risale-i Nur’da ismi sıkça zikredilen simalardan biri olan Seyyid Şefik Arvasî, Bediüzzaman’a değişik vesilelerle mektup yazdı ve duygularını dile getirdi. Talebelerine Risale-i Nur nüshalarını gönderen Bediüzzaman, bu nüshaların çoğaltılması ve özellikle Arabî ibareler hususunda Seyyid Şefik’ten istifade etmelerini tavsiye ediyordu.

İstanbul - Sedat Serdar