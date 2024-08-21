Sıcaklık artacak, Eylül sonuna kadar orman yangını riski var

MGM Hava Tahmini Uzmanı, “Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Orman yangını konusunda riskli bölgeler dikkatli olmalı” uyarısını yaptı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, orman yangınları açısından kuvvetli rüzgâr beklentisinin olmadığını ancak sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte riskin devam ettiğini kaydetti. Bu nedenle yurttaşların, eylül ayının sonuna kadar dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi. Çelik, “Yerel belediyelerin, valiliklerin uyarılarını mutlaka dikkate almak ve tedbirli olmak gerekiyor. Yangın durumlarında ise mutlaka yetkililere durumun bildirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Eylül sonuna kadar risk var

Cengiz Çelik şöyle konuştu: “Mevsim normalleri üzerinde ilerleyen sıcaklıklarda önümüzdeki bir hafta boyunca da önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak hafta sonu birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Çarşamba günü Marmara’nın batısı ve Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Perşembe yaklaşık gününden itibaren bir hafta boyunca ise yine Batı Karadeniz’de bölge genelinde, İç Ege ve Toroslar’ın iç kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek. Orman yangınları açısından baktığımızda sıcaklıklarla birlikte risk devam etmekte bu yüzden vatandaşlarımızın sıcaklıklar geçene kadar eylülün sonuna kadar en azından dikkatli ve tedbirli olması lazım.

Haber Merkezi